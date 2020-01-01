إليسا تعلن موعد طرح ألبومها الجديد "صاحبة رأي"

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:04 م
صاحبة رأي
صاحبة رأي
سيدة صادق
"
حقق كليب الفنانة إليسا الجديد "صاحبة رأي" نجاحًا كبيرًا" بعد ساعات قليلة من إطلاقه عبر صفحتها الشخصية في موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ،واستطاع الكليب تحقيق تفاعلاً من الجمهور و مشاهدات عاليه حيث إقترب من الإتنين مليون مشاهدة في وقت قياسي من طرحه.

ونشرت المطربة إليسا صورة لها وهي البوستر الخاص بألبوم" صاحبة رئي" وذلم عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".


وعلقت إليسا قائله :"ألبوم "صاحبة_رأي" رح يصدر بكرا الساعة ٤ حصرياً على ديزر والساعة ٦ على صفحة روتانا على يوتيوب صاحبة_رأي".



وحاز كليب "صاحبة رأي" علي إعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث علق الكثيرون بالإعجاب بأداء إليسا وبفكرة الأغنية، وكلماتها .

يشار إلي أن كليب "صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هادي شرارة وهندسة صوت إيلي بربر وغناء إليسا، وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع عدد من الشعراء والملحنين وهم أمير طعيمة، محمد رحيم، وأسامة مصطفى، ومحمد يحيى، ووليد سعد، وبهاء الدين.

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