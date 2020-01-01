العراق يعلن موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة

أعلن رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، عن تحديد يوم السادس من يونيو 2021، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.

أعلن رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، عن تحديد يوم السادس من يونيو 2021، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.