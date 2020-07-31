اسعار الأسماك اليوم الجمعة 31-7-2020 تستقر مع تراجع حجم الطلب عليها

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:45 م
السمك البلطي
السمك البلطي

شهدت اسعار الأسماك  استقرار في جميع الأسواق مع تراجع حجم الأقبال  عليها،  للاحتفال بعيد الأضحي الذي   تزداد فيه مشتريات للحوم على باقي أنواع السلع.


وتراوح سعر السمك  البلطب بين 20 و 24 جنيها للكيلو الواحد

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها.

 


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