وفاة المخرج الشهير آلان باركر عن عمر يناهز الـ76 عام

أعلنت وسائل إ علام بريطانية اليوم الجمعة أن صانع الأفلام البريطاني والمخرج الشهير آلان باركر توفي عن عمر يناهز 76 عامًا.

وألف باركر وأخرج أفلامًا متنوعة من كوميديا العصابات في فيلم (باجزي مالون) وحتى دراما التشويق مثل "قطار منتصف الليل" (ميدنايت إكسبرس).

وقالت التقارير إنه توفي اليوم الجمعة إثر معاناته لفترة طويلة مع المرض.

ومن الأفلام التي أخرجها باركر "الشهرة" (فيم) و(إيفيتا) و"مسيسيبي تحترق" (مسيسيبي بيرنينج) و"الالتزامات" (ذا كوميتمينتس) وغيرها من الأفلام الناجحة الأخرى.

ولد باركر في لندن عام 1944 ، وبدأ حياته المهنية في مجال الإعلان.



