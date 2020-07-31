روما تهدد بوقف تمويل تونس إذا لم تسيطر على تدفق المهاجرين

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
الفجر
طالب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بإيقاف تخصيص الأموال لدولة تونس، في انتظار ردها على استمرار تدفق المهاجرين من أراضيها نحو إيطاليا.

وقال دي مايو: "أطلب منكم تعليق هذا التخصيص الذي تبلغ قيمته 6.5 ملايين يورو في انتظار خطة متكاملة أوسع نطاقاً اقترحتها نائبة الوزير إيمانويلا ديل ري من آثار التعاون التي طلبناها من السلطات التونسية حول الهجرة"، وفق وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" اليوم الجمعة.

وكان دي مايو يتحدث في اجتماع للجنة التعاون الدولي في الخارجية الإيطالية، بعد لقائه بالسفير التونسي في روما، الذي استدعاه الوزير للاحتجاج على تنامي عدد الوافدين على إيطاليا، انطلاقاً من تونس في يوليو الجاري.

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