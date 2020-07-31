روما تهدد بوقف تمويل تونس إذا لم تسيطر على تدفق المهاجرين

طالب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بإيقاف تخصيص الأموال لدولة تونس، في انتظار ردها على استمرار تدفق المهاجرين من أراضيها نحو إيطاليا.

طالب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، بإيقاف تخصيص الأموال لدولة تونس، في انتظار ردها على استمرار تدفق المهاجرين من أراضيها نحو إيطاليا.

وقال دي مايو: "أطلب منكم تعليق هذا التخصيص الذي تبلغ قيمته 6.5 ملايين يورو في انتظار خطة متكاملة أوسع نطاقاً اقترحتها نائبة الوزير إيمانويلا ديل ري من آثار التعاون التي طلبناها من السلطات التونسية حول الهجرة"، وفق وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" اليوم الجمعة.

وقال دي مايو: "أطلب منكم تعليق هذا التخصيص الذي تبلغ قيمته 6.5 ملايين يورو في انتظار خطة متكاملة أوسع نطاقاً اقترحتها نائبة الوزير إيمانويلا ديل ري من آثار التعاون التي طلبناها من السلطات التونسية حول الهجرة"، وفق وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" اليوم الجمعة.