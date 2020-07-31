"ترامب": القوات الاتحادية سترد بقوة إذا اقتضى الأمر في بورتلاند

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
رويترز
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الضباط الاتحاديين سيردون "بقوة هجومية بالغة" على المحتجين في بورتلاند إذا اقتضت الضرورة، ما أثار تساؤلات حول اتفاق لإنهاء نشر قوات اتحادية في المدينة تسببت في أزمة مع القادة المحليين.

وأضاف "ترامب" للصحافيين في بداية اجتماع مع الرابطة الوطنية لوكالات الشرطة في البيت الأبيض: "إذا لم ينته الأمر فسنفعل أمرا قويا جداً... لا خياراً لدينا".

ومن جانب آخر، لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمال تأجيل موعد الانتخابات الأمريكية بسبب أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، يوم الخميس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهم في وقت سابق، موقع "تويتر" بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، بعد وضع الموقع علامة زرقاء على تغريدة لترامب بوصفها مضللة، في أول سابقة مع رئيس دولة، بحسب "روسيا اليوم".

وحث موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، القراء على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرا من أن "ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة، ودحضها مدققون".

وجاء في مقالة وجه بها "تويتر" متابعيه، أن "ترامب يدلي بادعاء لا أساس له، بأن الاقتراع بالبريد سيؤدي إلى التلاعب بأصوات الناخبين".

وزعم الرئيس الأمريكي، في تغريدات له، أن "الاقتراع بالبريد سينطوي على احتيال إلى حد بعيد، وسيؤدي إلى انتخابات مزورة".


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