ننشر خطوات التسجيل فى مبادرة ميغلاش عليك من موقع وزارة التموين للحصول على دعم 200 جنية للفرد

نستعرض معكم خطوات التسجيل فى مبادرة ميغلاش عليك عبر موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية للحصول على دعم 200 ج المقرر على ان يصل الى عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية، حيث خصصت وزارة المالية المصرية مبلغ مالي يصل إجمالي الى 125 مليون جنية مصري فقط لمساعدة المسجلين على تلك المبادرة التي تم الإعلان عنها من قبل ختام الرئيس عبد السيسي.









التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك





تزايدت مؤشرات البحث بالساعات الاخيرة مسبقاً للاجل التسجيل فى مبادرة جديدة تم الاعلان عليها من قبل فخامة الرئيس عبد السيسي تحت شعار ميغلاش عليك وذلك للحصول على السلع والمنتجات المصرية نظراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، وكذلك استعدادات الدخل لعيد الاضحى المبارك، حيث جاء الهدف الأساسي وراء تلك المبادرة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً للدعم فى مصر ، من خلال الحصول على عدد إضافي من السلع التموينية، أو من خلال الحصول كذلك على فرص شراء سلع معمرة بخصومات طائلة، نظرا سنتابع معكم من خلال الفقرة التالية خطوات التسجيل الصحيحة على تلك المبادرة الآن.









خطوات التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك





بامكانكم بشكل الكتروني الان التسجيل فى مبادرة ميغلاش عليك وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-





النقر على الرابط التالي “ هنا “.

إدخال اسم صاحب البطاقة الثلاثي.

إدخال الرقم القومي.

النقر على أيقونة تسجيل.





اتبع خطوات تسجيل المعلومات المطلوبة في أعقاب ذلك من حيث ادخال وتسجيل المحافظة التابع لها، مع مراعاة ادخال رقم التليفون وجميع البيانات المطلوبة.



