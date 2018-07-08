استقرار اسعار الخضروات والفاكهة في أول ايام عيد الأضحي مع تشديد الرقابة على الأسواق من جهاز حماية المستهلك

حققت أسعار الخضروات والفاكهة استقرار إلى حد كبير في جميع الأسواق، وسط إعلان جهاز حماية المستهلك نشر لعدد من السيارات على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق و تلقي البلاغات التى ترد من المواطنين حول تلاعب التجار في أسعار السلع مستغلين توقف حركة نقل البضائع خلال عيد الأضحى.





أولا أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 2 و 4.4 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و 6 جنيهات، بزيادة

الفاصوليا بين 19 و 25 جنيها،

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و 3.5

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات،

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات،

البامية بين 18 و 20 جنيها، بزيادة

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و 8

العنب البناتي الأحمر بين 6 و 7

التفاح البلدي بين 11 و 15 جنيها،

البرتقال الصيفي بين 11 و17 جنيها،

الكانتلوب بين 4 و 8 جنيهات،

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و 20

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

شعبة الخضراوات والفاكهة تؤكد على توافر جميع الأنواع خلال فترة عيد الأضحي:

من جانبها أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة على توافر جميع أنواع من الخضر والفاكهة في الأسواق خلال فترة عيد الأضحي، مشيرة إلى أن سوق العبور سعمل طوال فترة الأجازة.





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