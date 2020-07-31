بالأسهم.. "آبل" تتخطى "أرامكو" وتصبح أكبر شركة في العالم لفترة وجيزة

حققت أسهم شركة "آبل" الأمريكية قفزة كبيرة وصلت إلى 7.1 بالمئة، بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، مما ساعد الشركة المصنعة لهواتف "أيفون" في احتلال مكانة أكبر شركة في العالم.

حققت أسهم شركة "آبل" الأمريكية قفزة كبيرة وصلت إلى 7.1 بالمئة، بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، مما ساعد الشركة المصنعة لهواتف "أيفون" في احتلال مكانة أكبر شركة في العالم.

وساعد هذا الإنجاز الشركة الأمريكية اليوم الجمعة، على تخطي عملاق النفط السعودي "أرامكو" لفترة وجيزة.

وساعد هذا الإنجاز الشركة الأمريكية اليوم الجمعة، على تخطي عملاق النفط السعودي "أرامكو" لفترة وجيزة.