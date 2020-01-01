تريزيجيه خارج القائمة.. الكشف عن المرشحين لجائزة لاعب العام في أستون فيلا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أعلن الموقع الرسمي لأستون فيلا، عن قائمة أفضل لاعبي الفريق في الموسم الماضي، ولم يتواجد محمود حسن تريزيجيه نجم الفيلانز في القائمة المختارة.

وضمت القائمة التي رشحها النادي 4 لاعبين وهم تيرون مينجز، وقائد الفريق جاك جريليش، ولاعب خط الوسط دوجلاس لويز والمدافع إزري كونسا.

ومن الغريب عدم تواجد تريزيجيه ضمن المرشحين، حيث لعب الفرعون تأثيرا كبيرا مع الفيلانز في الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي، وساهم في بقاء الفريق بالبريميرليج بالموسم المقبل.

ويعد تريزيجيه صاحب المركز الثاني في ترتيب هدافي أستون فيلا بالبريميرليج فلم يتفوق عليه بالفيلانز سوى جاك جريليتش قائد الفريق والمرشح للانضمام لصفوف مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن لاعب الموسم في أستون فيلا بالأسبوع المقبل، بعد تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للنادي.

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