أكرم حسني يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:37 م
أكرم حسني
أكرم حسني
سيدة صادق
"

قام الفنان أكرم حسني الشهير "بأبو حفيظة "بنشر صورة على حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام



و قام "أبو حفيظة" بالتعليق علي الصورة لتهنئه جمهوره بغيد الأضحي قائلاً :" ‫عيد في ظروف خاصة لكن برضه هنفرح بيه، كل سنة وانتم طيبين وكل أهلكم وحبايبكم بخير ⁧‫عيد_الاضحى‬⁩ ".


وفي سياق آخر خاض الفنان أكرم حسني السباق الرمضاني بمسلسل "رجاله البيت مع الفنان أحمد فهمي وبيومي فؤاد وتعرض المسلسل لإنتقاد الجمهور.

يذكر أنه شارك أيضاً في" عطل فني" عمل مسرحي يقوم به الفنان أكرم حسني مع مجموعه من الفنانين المتميزين وهم الفنانة أيتن عامر، وشيكو وهشام ماجد ونشوي مصطفى وأسماعيل فرغلي، وهو من تأليف أمير طعيمة، أحمد شاكر، محمد الزغبي، ضياء محمد. كلمات الأغاني لأمير طعيمة، موسيقى أحمد وحيد كينج، وتصميم استعراضات: ميريت وملابس: أمنية علي، وديكور إسلام البنا، ومن إخراج أوتاكا.

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