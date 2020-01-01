الرئيس الروسي يقر اعتماد تأشيرة إلكترونية موحدة للأجانب

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
وكالات
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قانونا يعتمد تأشيرة إلكترونية موحدة تتيح للأجانب زيارة روسيا مرة واحدة سنويا ولفترة محددة بلا دعوة.

وسيكون بإمكان المواطنين الأجانب الاستفادة من التأشيرة الجديدة اعتبارا من مطلع العام القادم لزيارة روسيا لأغراض السياحة والمشاركة في الفعاليات العلمية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية.

وستكون التأشيرة صالحة لفترة لا تزيد عن 60 يوما، وسيسمح لحامليها بالإقامة 16 يوما فقط.

وسيتم استخراج التأشيرة الإلكترونية بناء على قرار من وزارة الخارجية في غضون أربعة أيام منذ طلبها عبر الإنترنيت.

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