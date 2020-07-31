واشنطن تفرض عقوبات جديدة على بكين

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت خزانة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على مسؤولين وكيان حكومي صيني بموجب قانون ماغنيتسكي الخاص بملاحقة منتهكي حقوق الإنسان.

وذكر مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأمريكية اليوم الجمعة في بيان له أن العقوبات الجديدة تطال فيلق سنجان للإنتاج والإنشاء وقائده بينغ جياروي والمفوض السياسي السابق فيه سان جينلونغ.

وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان أن العقوبات الجديدة فرضت بدعوى تورط الكيان والمسؤولين المذكورين في "مخالفات خطيرة لحقوق الأقليات العرقين في منطقة سنجان ذاتية الحكم"، بما في ذلك "اعتقالات تعسفية واعتداءات مدنية".

وتحمل الحكومة الأمريكية السلطات الصينية المسؤولية عن اضطهاد أبناء أقلية الأويغور المسلمة التي تقطن منطقة سنجان، وترفض بكين بشدة هذه الاتهامات.

ويعمل فيلق سنجان للإنتاج والإنشاء على بناء المنشآت ويتولى إدارة بعض مدن المنطقة ذاتية الحكم.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد الخلافات بين واشنطن وبكين وبعد أيام من إغلاق الحكومة الصينية قنصلية الولايات المتحدة في مدينة تشنغدو، ردا على خطوة مماثلة اتخذتها واشنطن تجاه قنصلية بكين في مدينة هيوستن.

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