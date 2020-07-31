الرئيس الروسي يحدد عقوبة انتهاك أي شبر من أراضي روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يساوي بين العقوبة على انتهاك وحدة أراضي روسيا والتطرف، بما يعزز التعديل الدستوري القاضي بعدم التنازل أو التفاوض على مصير أي جزء من روسيا.

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يساوي بين العقوبة على انتهاك وحدة أراضي روسيا والتطرف، بما يعزز التعديل الدستوري القاضي بعدم التنازل أو التفاوض على مصير أي جزء من روسيا.

وأشار السيناتور أندريه كليشاس، إلى أن حظر انتزاع وفصل الأراضي الروسية ينسحب على السكان الذين يعيشون عليها، وأنه ستجرى تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والقانون الإداري.

وأشار السيناتور أندريه كليشاس، إلى أن حظر انتزاع وفصل الأراضي الروسية ينسحب على السكان الذين يعيشون عليها، وأنه ستجرى تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والقانون الإداري.