نجم توتنهام على رادار إنتر ميلان

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن إنتر ميلان يطمح في التعاقد مع تانجي ندومبيلي نجم خط وسط توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وأفاد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو بأن إنتر ميلان مستعد لبدأ مفاوضاته مع توتنهام من أجل مناقشة إمكانية التعاقد مع ندومبيلي.


وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو أن العلاقة الجيدة بين الناديين بعد صفقة كريستيان إيركسن قد تكون مفتاح إتمام الصفقة كما سيتم مناقشة إمكانية إجراء صفقة تبادلية في ظل الأزمة الحالية.


وأشار الصحفي فابريزيو رومانو إلى أن ندومبيلي البالغ من العمر 23 عامًا إنضم إلى توتنهام في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو وفشل اللاعب في إثبات نفسه، حيث خاض حتى الآن 29 مباراة وسجل هدفين وصنع 4 أهداف آخرين.

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