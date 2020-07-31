محمد ممدوح يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

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نشر الفنان محمد ممدوح صورة له وذلك لتهنئه جمهوره بعيد الأضحي على حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



ظهر "ممدوح "في الصورة مرتدياً تيشرت أصفر صيفي وكان مبتسماً وذلك لتهنئة جمهوره بحلول عيد الاضحي المبارك.



علق" محمد" علي الصورة قائلاً: سنة وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك عليكم وعلى كل حبايبكم يارب ".





تفاعل الجمهور مع الصورة وقامو بالتعليق كالتالي " كل سنه وانت طيب يا تايسون، عيدأضحي سعيد، فين خروف العيد .



يذكر أن "ممدوح" ممثل من طراز خاص، يمتلك أدواته ويستطيع اللعب بها، تايسون الذي قدم في مسلسل "باب الخلق" دور طالب الحقوق الفاشل الذي يُميتك من الضحك فور ظهوره على الشاشة، هو الذي قدم دور أمين في مسلسل "جراند أوتيل" وأبكي الجميع في مشاهد المسلسل.