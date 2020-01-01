بمناسبة عيد الأضحى.. تعرف على عدد السعرات الحرارية الموجودة في كل أنواع اللحوم

يزداد أكل اللحوم، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بشكل كبير، حيث تتناولها الغالبية العظمى بشكل مفرط، ما قد يؤدي إلى آثار سلبية نتيجة للزيادة عن الكمية الطبيعية الصحية التي يحتاجها الجسم البشري من سعرات.





اللحوم خلال عيد الأضحى





ويتناول الكثيرون خلال عيد الأضحى بعدما تذبح الأضاحي وتوزع على الفقراء والأقارب، حيث يكاد لا يخلو بيت من وجود كميات كبيرة من اللحوم، خلال عيد الأضحى، ويوجد لدى كثيرون شراهة في تناولها دون علم أو معرفة السعرات التي توجد بها.





السعرات الحرارية التي يحتاجها الإنسان





ويحتاج جسم الانسان إلى عدد سعرات معين، وهو المعدل الصحي المسموح به، والإفراط والزيادة عليه يأتي بأضرار صحية، تلحق بصاحبها من أفرط في تناولها، ولم يعبء بمخاطرها.





السعرات الموجودة باللحوم





وتتكون اللحوم بكميات من السعرات الحرارية وتكون على شكل دهون وبروتينات، وكلما زادت كثافتها دلت على زيادة نسبة الدهون، حيث أن جرام البروتين الواحد يساوي أربعة سعرات حرارية، وجرام الدهون يساوي 9 سعرات بزيادة 5 عن البروتين.





السعرات الموجودة في كل اللحوم





تحتوي كل قطعة لحم بقري بوزن 20 جم على 82 سعرا حراريا، في حين شريحة اللحم البقري بوزن 164 جم بها 407 سعرات، وقطعة ريش بقري 225 جم تتضمن 536 سعرة حرارية، وريش الخروف مشوي بدون دهون في كل قطعة وزنها 85 جم يوجد 200 سعرة حرارية، أما المشوية مع الدهون بها 307 سعرات حرارية.





السعرات الحرارية في كافة أنواع اللحوم





وتتضمن قطعة ستيك وزن 236 جم 430 سعرا حراريا، في حين قطعة السجق البلدي بوزن 475 تحوي 475 سعرا حراريا، ويمل سوسيس اللحم بقطعة وزنها 28 جم على 88 سعرا حراريا، وقطعة همبرجر لحم بقري بوزن 100 جمبها 214 سعرا حراريا، وقطعة كفتة لحم ضأن مشوية 368، أما قطعة لحم جملي بها 193 سعرا، والضأن 267.





كمية السعرات الحرارية المناسبة





وتختلف كميات السعرات الحرارية التي يحتاجها الإنسان بشكل يومي من جسم لآخر، وفرد لآخر، بسبب عدة عوامل، أهمها العوامل البيئية كنشاط الجسم والوظائف اليومية والتمارين الرياضية، وتختلف أيضا بين الذكر والأنثى، ويحتاج الشخص إلى ا من السعر الحرارية لكل كيلو جرام من وزنه في كل ساعة زمنية حتى تتم عملية الأيض على أكمل وجه.





معرفة كمية السعرات المطلوبة





وتعرف الكمية المثالية التي يحتاجها كل شخص من السعرات الحرارية، من خلال ضرب وزن الجسم في عدد ساعات اليوم، فمثلا شخص وزنه 70 كيلو يتم حسابها كالآتي: 70 × 24= 1680 سعرا حراريا.





أضرار تناول اللحوم بإفراط





ويؤدي تناول اللحوم بشكل مفرط إلى كثير من الأضرار حيث إن قطعة واحدة يوازي 80 جرامًا تحتوي على 250 سعرا حراريا و20 جراماً من البروتين و20 جراماً من الدهون المشبعة، ما يتسبب في مخاطر كبيرةعلى مرضى القلب والشرايين.



