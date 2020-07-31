"أنا مش مغرور".. على طريقة نمبر وان محمد رمضان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:42 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مي مرسي
شارك الفنان محمد رمضان فيديو جديد له بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك وذلك أثناء غناءه أغنية تشبه الراب.

وظهر محمد رمضان وهو يغني قائلا: "انا راجل برج الثور سيبك من ساعتي وعربيتي قولتلك ألف مرة بتشوفي الناس من برة تقلان عليكي ثقتي في نفسي مش غرور انا مش مغرور" ووجد في الفيديو لقطات من رقص نمبر وان داخل سيارته.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها ".ههههههه ونبي عسل.. شكله بيرد علي تعليق البنت اللي علقت امباح علي السلسله دي.."،"بصراحه انتا لازم تفتخر بنجاحك عشان انت تعب عشان توصل ليل انتا في وربنا يستر عليك".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" مع أحمد زاهر وروجينا وأشرف زكي ونجلاء بدر وإدوارد وكوكبة من الفنانين.

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