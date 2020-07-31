هنادي مهني تغازل جمهورها بإطلالة العيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:20 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
سيدة صادق
"

نشرت الفنانه هنادي مهني صورة لها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلقت "مهني" علي الصورة قائله :". كل سنة و أنتم طيبين ، عيد سعيد عليكم و على كل حبايبكم".

يذكر أن هنادي مهنى، خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "الفتوة" وتدور أحداثة في زمن غير معاصر يعود إلى 100 عام، ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر. وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس

ويشهد مسلسل الفتوة عودة لعدد من نجوم الدراما القدامى منهم رياض الخولي وعهدي صادق و أحمد خليل وإنعام سالوسة وعادل الفار, تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.

ولدت فى 28 يوليو 1997في القاهرة والدها الملحن هاني مهنا ووالدتها فرنسية، درست إدارة الأعمال في إقليم برشلونة في إسبانيا. قانت بتقديم مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء في دورته الحادية عشر عام 2014.

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