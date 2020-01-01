حملات تفتيشية على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم بالمنصورة

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب سعد بغدادى، رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الجمعة، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، حملة مكبرة استهدفت محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، الكائنة بنطاق الحى.





ترأس الحملة، علاء المدنى مدير الإيرادات والشئون الإدارية بحى غرب، وإبراهيم أبو النيل مدير المتابعة، وأحمد سمير مدير البيئة، واحمد عبادة وكيل إدارة الإشغالات.





وقد تمكنت الحملة من تحرير محاضر ذبح خارج السلخانة لبعض محلات الجزارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





كما قامت الحملة بالمرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من تطبيق قرار محافظ الدقهلية من خفض أسعار اللحوم ل٦٠ جنيها "بدلا" من ٧٥ جنيها" وذلك ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة التى تم اطلقها لتخفيض اسعار اللحوم خلال الأسبوع الاخير من شهر يوليو الجارى.





جاء تنفيذ الحملات تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين.





وفى سياق متصل وفى أطار ا ستعداد المحافظة؛ لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أصدر محافظ الدقهلية قرار بأن يكون ذبح الاضاحى خلال ايام العيد للمواطنين مجانا بجميع مجازر المحافظة على مستوى المراكز والمدن والاحياء والقرى.





وقد اوضح محافظ الدقهلية، ان هذا القرار يأتى فى اطار التيسير على المواطنين وحفاظا على الصحة العامة وتحقيق الضمان الكامل للفحص البيطرى لجميع الاضاحى خلال ايام العيد، حرصا على سلامتها وحفاظا على صحة المواطنين





واضاف المحافظ، ان القرار يستهدف ايضا القضاء على ظاهرة الذبح بالشوارع وذلك حفاظا على الصحة العامه، وقد كلف محافظ الدقهلية الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمه فى هذا الشأن.





وعلي صعيد اخر تشهد محافظة الدقهلية، توزيع لحوم الأضاحي، على الأسر الأولى بالرعاية، والذبح مجانًا للأهالي طوال عيد الأضحى.





ومن ناحيته، تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عمليات الذبح بمجزر طنامل مركز أجا، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال توزيع الأضاحي.





ورافق المحافظ هيثم الشيخ، نائب المحافظ، أعمال ذبح الاضاحي بمجزر طنامل مركز اجا وكان في استقبالهم الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري.



