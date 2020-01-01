ريم أحمد لمحمد صبحي: "هاجبلك زئردة صغيرة"

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:13 م
ريم أحمد
ريم أحمد
أماني سلام
أعربت الفنانة ريم أحمد، عن سعادتها برسالة النجم محمد صبحي، لها بقدوم طفلها الأول من زوجها الفنان طه خليفة.


ونشرت ريم أحمد، رسالة محمد صبحي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "ونيسى النيسى كونيسى.. هاجبلك زئردة صغيرة ان شاء الله 🤲🏻 وتتعلم منك زى ماعلمتنى ربنا يخليك لنا وتفضل تعلم جيل وراء جيل".


وكان كتب الفنان محمد صبحي، رسالة إلي ريم، بعد معرفة حملها قائلاً "لسه انا عايش ايام ريم لما كان عندها خمس سنين .. شُفت صورة ريم بمنظرها ده اتجننت
وصرخت وقُلت لأ لأ لأ .. ريم حامل ؟ لأ مش انا ياماما .. انتي مش حامل أبداً .. ده انتفاخ .. وعايزك ترجعي هدي الزئردة
.. ولازم اعرف مين السبب في الانتفاخ ده".



وأضاف "طه ؟؟؟
بعدين فوقت .. واستوعبت .. فرحت .. مبروك ابنتي الغالية ريم ومبروك لجوزك طه
وتقومي بالسلامة .

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