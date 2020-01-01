أحمد حاتم يزيح تامر حسني من الصدارة في موسم أفلام عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:37 م
افلام العيد
افلام العيد
الفجر الفني
شهدت ساحات السينما حالة من الركود بعد قرار عودة صالات السينما للعمل بطاقة 25%، حيث حصد منتجوا الأفلام المتنافسة في موسم عيد الأضحى مبلغ قليل نظير الإقبال الضعيف الذي شهدته صالات السينما اليوم الجمعة.

وسجل فيلم "الغسالة" بطولة أحمدم حاتم وهنا الزاهد ، 166 ألفا و763 جنيها، ليلة أمس الخميس ، في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائي، وهو من إخراج عصام عبد الحميد ، ووفقاً لإيرادات غرفة صناعة السينما ، فقد حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني، 6 آلاف و688 جنيه، بينما حصد فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة الفنان محمد إمام، 3 آلاف و228 جنيها، فيما حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، 192 جنيها.

فيلم "الغسالة" يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

وعادت دور العرض للعمل مرة أخرى بنسبة 25 % من طاقة استعيانها وذلك بعد إغلاق 3 أشهر، مع توقعات بزيادة نسبة التشغيل إلى 50 % بعد المذكرة التى تقدمت بها غرفة صناعة السينما إلى مجلس الوزراء لزيادة نسبة تشغيل دور العرض محاولة لإعادة الحياة مرة أخرى ولتشجيع المنتجين على طرح أفلام جديدة.

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