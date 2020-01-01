الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراء هام لعلاج "فيروس كورونا" بالبلازما

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها ستقدم منحًا مالية للمؤسسات الأوروبية التي تجمع البلازما لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وقالت المفوضية في بيان، اليوم: "دعت المفوضية الأوروبية اليوم أكثر من 200 مركز لجمع الدم في الاتحاد الأوروبي لتقديم طلب للحصول على تمويل لشراء معدات لتصفية البلازما، أي المعدات التي تسمح بأخذ البلازما من المتبرعين".

ولفتت المفوضية إلى أنها تخصص 40 مليون يورو لهذا الغرض، مشيرة: "سيتم تخصيص الأموال وفقًا لطلبات مراكز الدم لدول الاتحاد الأوروبي".

ويذكر أن الطلبات للحصول على تمويل لشراء أجهزة تصفية للبلازما سيتم قبولها خلال شهر واحد.

كما ذكرت أن فعالية العلاج بالبلازما لا تزال قيد الدراسة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك وفي الاتحاد الأوروبي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن النتائج الأولية للعلاج بواسطة البلازما تُعد واعدة.

بعد الأزمة التي تعرض لها الاقتصاد الأوروبي من حالة ركود تاريخية بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19" تم عقد قمة بين دول الإتحاد الأوروبي الـ27 استمرت 4 أيام و4 ليالي في بروكسل.

ونجحت القمة صباح يوم الثلاثاء في وضع خطة تاريخية للتعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا وتداعياتها التي أثرت بالسلب على الاقتصاد الأوروبي بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا جائحة فيروس كورونا المستجد البلازما الاتحاد الاوروبي

أخبار تهمك

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل مانشستر يونايتد في حال انضمام سانشو

منذ ساعة و 28 دقيقة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 4 ساعات

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

منذ نصف ساعة

فايلر يصر على عودة نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ ساعتين

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ أقل من ساعتين

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 5 ساعات

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ما هو أول علاج صيني لفيروس الكورونا؟

إصابة مسؤول السياسة الخارجية السابق للاتحاد الأوروبي بـ كورونا

كيف لجأت مصر لحقن مصابي كورونا من بلازما المتعافين؟

تجربة بلازما الدم.. تحركات الدولة لابتكار علاج لكورونا

مصر تسعى لتخفيف معاناة العالم.. تحركات لإيجاد علاج لفيروس كورونا

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

06:16 م

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

05:59 م

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

05:00 م

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»