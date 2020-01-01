الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراء هام لعلاج "فيروس كورونا" بالبلازما

بعد الأزمة التي تعرض لها الاقتصاد الأوروبي من حالة ركود تاريخية بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19" تم عقد قمة بين دول الإتحاد الأوروبي الـ27 استمرت 4 أيام و4 ليالي في بروكسل.





ونجحت القمة صباح يوم الثلاثاء في وضع خطة تاريخية للتعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا وتداعياتها التي أثرت بالسلب على الاقتصاد الأوروبي بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.



