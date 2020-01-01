العاهل المغربي يؤدي صلاة عيد الأضحى من دون خطبة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
الفجر
أدى العاهل المغربي الملك محمد السادس، صبيحة اليوم الجمعة، بإقامته الملكية بمدينة المضيق صلاة عيد الأضحى، من دون الخطبة المعتادة في مثل هذه الصلاة.

وحرص العاهل المغربي، على أداء صلاة العيد بدون خطبة، أسوة بباقي أفراد الشعب المغربي، احتراما للتدابير الصحية المتخذة من قبل السلطات الصحية في البلاد للحد من انتشار جائحة كورونا، حسبما أوردت صحيفة "هسبريس".

وقام بعدها بنحر أضحية العيد، اقتداء بالسنة النبوية.

ودعا الملك محمد السادس، الأربعاء الماضي، خلال خطابه بمناسبة عيد العرش الـ21، المواطنين إلى الاستعداد لمواجهة كورونا في حال عودته في موجة ثانية.

وأضاف: "أقول بكل صدق، إن عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية، لمواصلة اليقظة، والمساندة والتضامن، والالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية، ووضع مخطط لنكون مجندين ومستعدين، خاصة أمام التراخي الذي لاحظناه مؤخرا".

وسجل المغرب أكثر من 22 ألف حالة إصابة بكورونا، منذ بدء تفشي المرض بالبلاد.


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