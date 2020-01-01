إيداع قاتل أبناءه أسفل قطار ملوى داخل مستشفى الأمراض النفسية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:20 م
ارشيفية
ارشيفية
قررت نيابة مركز ملوي، إيداع المتهم بقتل أأطفاله الـ3 أسفل عجلات القطار، أمام قرية معصرة ملوي في جنوب محافظة المنيا، مستشفى الأمراض النفسية وسط حراسة أمنية، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي علي قواه العقلية.

وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى شقيق المتهم وزوجته و2 من جيرانه وباقي أولاد المتهم، بنتين وولد "م" 13 سنة، و"ع" 14 سنة، و"م" 16 سنة، حول الواقعة.

وجددت نيابة مركز ملوي، 15 يوما إضافية علي ذمة التحقيقات الأربعاء الماضي.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض علي المتهم محمد على عبدالعليم، 50 عاما، سائق، مقيم بقرية معصرة ملوي، لإتهامه بإلقاء أطفاله الثلاثة وهم: خديجة 8 سنوات، ومنة 4 سنوات، وعمر 6 سنوات، أمام قطار الصعيد، مساء الجمعة الماضي.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا، من الدكتور إسحاق إبراهيم مدير مستشفى ملوي العام بوصول 3 جثث هامدة لأطفال أشقاء، تم العثور عليهم علي شريط السكة الحديد في مركز ملوي.

انتقل اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، إذ تبين قيام سائق يدعي "محمد علي" 50 عاما، مقيم بقرية معصرة ملوي التي تبعد عن المدينة بنحو 2 كيلو جنوبا بإتجاه مركز ديرمواس، بالتخلص من أطفاله الثلاثه بإلقائهم أسفل عجلات قطار قادم من محافظة الأقصر متجها إلي القاهرة، وكشفت التحريات الأوليه أن المتهم يعاني من مرض نفسي.

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قطار ملوي قاتل ابناءه فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

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