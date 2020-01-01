مدرب تشيلسي: الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي البداية الحقيقية لحصد المزيد من البطولات

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، لأن مباراة فريقه أمام أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي ستُقام غدا السبت على ملعب ويمبلي صعبة للغاية.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن يرغب في تتويج تشيلسي بلقب كأس الاتحاد لأنها ستكون البوابة لتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

وتابع:" نرغب في تحقيق الفوز غدا وإذا توجنا باللقب فسيبقى معنا مدى الحياة وكنا نرغب في حضور الجماهير، سيكون الأمر غريبًا من دونهم، لكننا نحاول التعود على الأمر، لكنا علينا احترام الظروف الراهنة".

وأكمل:" اللقب يعني لي الكثير، سيكون الأمر صعبًا، هناك الكثير من المدربين العظماء لم يفوزوا بألقاب، ولكن الآن نحن هنا وأرغب في حمله".

وأوضح:" نجولو كانتي وويليان سيدخلان قائمة مباراة الغد أما للوفتيس تشيك يعاني من مشكلة صغيرة لذلك سيكون خارج المباراة".

وعن حلم آرسنال بالفوز باللقب للتأهل إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، قال: "لا أعرف كم الضغط الذي سيضيفه هذا الأمر، هناك مشكلة بالفعل".

وأتم: "علينا ألا نتأثر بالسلب بعد ضمان التأهل لدوري الأبطال، أرتيتا قدم عملًا كبيرًا أحترمه كثيرًا".