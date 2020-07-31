ارتفاع بقيمة 26 قرشا في سعر صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات هذا الأسبوع

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

 ارتفعت أسعار الدينار الكويتي خلال تعاملات هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي  بقيمة 26 قرشا.


 

وسجلت أسعار صرف الدينار الكويتي هذا الأسبوع وفقا لتعاملات البنك المركزي 52.03 جنيه لشراء، و52.46 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 26 قرشا عن تعاملات الأسبوع الماضي والذي بلغ سعر صرف الدينار الكويتي فيه بنهايته 51.77 جنيه للشراء 52.19 جنيه للبيع.

 

 

أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم الجمعة 31-7-2020:

وجاءت أسعار صرف الدينار الكويتي مستقرة في تعاملات اليوم الجمعة 31-7-2020، أول أيام عيد الأضحي المبارك، بحيث سجل للشراء 51.90 جنيه وللبيع 52.29 جنيه،  وفي البنك الأهلى سجل 50.40 جنيه للشراء 51.22 جنيه للبيع، وبنك التعمير والإسكان سجل 50.4 جنيه للشراء  و51.22 جنيه للبيع، وحقق في بنك مصر 49.42 جنيه للشراء و 52.41 جنيه للبيع

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك الديتار الكويتي

أخبار تهمك

قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ ساعتين

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

منذ نصف ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يصر على عودة نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 6 ساعات

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل مانشستر يونايتد في حال انضمام سانشو

منذ ساعة و نصف

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ أقل من ساعتين

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 5 ساعات

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

06:16 م

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

05:59 م

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

05:00 م

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»