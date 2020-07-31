ارتفاع بقيمة 26 قرشا في سعر صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات هذا الأسبوع

ارتفعت أسعار الدينار الكويتي خلال تعاملات هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي بقيمة 26 قرشا.





وسجلت أسعار صرف الدينار الكويتي هذا الأسبوع وفقا لتعاملات البنك المركزي 52.03 جنيه لشراء، و52.46 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 26 قرشا عن تعاملات الأسبوع الماضي والذي بلغ سعر صرف الدينار الكويتي فيه بنهايته 51.77 جنيه للشراء 52.19 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم الجمعة 31-7-2020:

وجاءت أسعار صرف الدينار الكويتي مستقرة في تعاملات اليوم الجمعة 31-7-2020، أول أيام عيد الأضحي المبارك، بحيث سجل للشراء 51.90 جنيه وللبيع 52.29 جنيه، وفي البنك الأهلى سجل 50.40 جنيه للشراء 51.22 جنيه للبيع، وبنك التعمير والإسكان سجل 50.4 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع، وحقق في بنك مصر 49.42 جنيه للشراء و 52.41 جنيه للبيع.