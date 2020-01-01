الجامعة الإلكترونية ترفع نسبة قبول البكالوريوس والماجستير 20% ابتهاجاً بسلامة الملك

قررت الجامعة السعودية الإلكترونية زيادة أعداد المقبولين للدراسة في الجامعة بنسبة 20% على النسبة المحددة سابقاً لمرحلتي البكالوريوس والماجستير في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442.

قررت الجامعة السعودية الإلكترونية زيادة أعداد المقبولين للدراسة في الجامعة بنسبة 20% على النسبة المحددة سابقاً لمرحلتي البكالوريوس والماجستير في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442.

وقالت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي «إن هذه المناسبة السعيدة التي استبشر بها كل مواطن ومواطنة جاءت لتتوافق مع مناسبة أخرى سعيدة وهي عيد الأضحى المبارك، فلله الحمد والشكر على نعمه التي أنعمها علينا ومنها خروج قائد هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين بكل صحة وعافية».

وقالت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي «إن هذه المناسبة السعيدة التي استبشر بها كل مواطن ومواطنة جاءت لتتوافق مع مناسبة أخرى سعيدة وهي عيد الأضحى المبارك، فلله الحمد والشكر على نعمه التي أنعمها علينا ومنها خروج قائد هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين بكل صحة وعافية».