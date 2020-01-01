الجامعة الإلكترونية ترفع نسبة قبول البكالوريوس والماجستير 20% ابتهاجاً بسلامة الملك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قررت الجامعة السعودية الإلكترونية زيادة أعداد المقبولين للدراسة في الجامعة بنسبة 20% على النسبة المحددة سابقاً لمرحلتي البكالوريوس والماجستير في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442.

وجاء هذا القرار ابتهاجاً بسلامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وخروجه من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد العملية الجراحية التي أجراها أخيراً.

وقالت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي «إن هذه المناسبة السعيدة التي استبشر بها كل مواطن ومواطنة جاءت لتتوافق مع مناسبة أخرى سعيدة وهي عيد الأضحى المبارك، فلله الحمد والشكر على نعمه التي أنعمها علينا ومنها خروج قائد هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين بكل صحة وعافية».

وأضافت رئيسة الجامعة الإلكترونية: إن الجامعة واستشعاراً من دورها الرئيسي تجاه المجتمع ومن منطلق الاهتمام الذي توليه حكومتنا الرشيدة بالتعليم والاستثمار في إقتصاد وصناعة المعرفة وتطوير رأس المال البشري ضمن اهتمامات رؤية المملكة 2030، فقد قررت الجامعة بمناسبة سلامة الملك سلمان بن عبدالعزيز برفع نسبة المقبولين في كل التخصصات المتاحة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير وذلك ضمن الذين تقدموا لبوابة القبول الإلكترونية سابقاً للدراسة في الفصل الدراسي الأول من العام القادم 1442، مع أهمية الحفاظ على جودة التعليم وكفاءة المخرجات.

ودعت الدكتورة الصفدي في ختام تصريحها الله سبحانه وتعالى أن يَمُنَّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بدوام الصحة والعافية، وأن يَمُدَّ في عمرهِ ويبقيه ذخراً للأمة والشعب السعودي.

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