تفاصيل عرض أوليمبياكوس اليوناني لضم رمضان صبحي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

كشفت تقارير صحفية يونانية، أن نادي أوليمبياكوس اليوناني يسعى لضم النجم المصري رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي، والمعار إليه من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "protathlitis" اليونانية، فإن إدارة النادي رصدت مبلغ مليون و300 ألف يورو، لضم اللاعب لصفوفه، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، والتي امتدت لنحو موسم ونصف، بدءاً من شهر يناير من عام 2019.

كما يرتبط رمضان صبحي بعقد مع نادي هيدرسفيلد، يمتد حتى نهاية الموسم المقبل 2020/2021.

وويسعى النادي الإنجليزي لتسويق اللاعب، في ظل تبقي موسم واحد فقط على نهاية عقده مع الفريق.

وبلغت آخر عروض النادي الأهلي لضم رمضان صبحي بشكل نهائي مبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني.

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