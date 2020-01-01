سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكدت تقارير صحفية، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، رفض التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكر موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، أن زيدان رفض ضم الكانتارا لاعب برشلونة السابق وبايرن ميونخ الحالي.

 

وكان بايرن ميونخ قد حدد مبلغ ما بين 30 و35 مليون يورو لم يريد الحصول على خدمات تياجو ألكانتارا لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

وتابع الموقع، أن أحد الوسطاء قام بعرض ألكانتارا على ريال مدريد، إلا أن زيدان رفض ضم اللاعب بصورة نهائية، بسبب أن تياجو يبلغ من العمر 29 عامًا.

 

وأشار الموقع، أن زيدان لا يرى في اللاعب أي إمكانيات فنية تفوق كل من لوكا مودريتش أو توني كروس أو إيسكو، لاعبو الفريق الملكي.

أخبار تهمك

تشكيل مانشستر يونايتد في حال انضمام سانشو

منذ ساعة و نصف

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يصر على عودة نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 4 ساعات

قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ ساعتين

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

منذ نصف ساعة

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

06:16 م

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

05:59 م

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

05:00 م

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»