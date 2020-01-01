تحديد موعد جدول الموسم الجديد للدوري السعودي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:37 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
الفجر السعودى
كشفت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي ، عن موعد الإعلان عن جدول النسخة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستأنف الدوري السعودي (2019-2020) نشاطه بعد التوقف لأكثر من 4 أشهر، يوم 4 أغسطس المقبل.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية نقلا عن مصادر خاصة أن جدول مباريات دوري الموسم الجديد، سيعلن في نهاية سبتمبر المقبل.

وقالت إن مصادر خاصة كشفت لها أن اللجنة تنتظر إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيت بقية مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتجري التصفيات في “أيام الفيفا” في يونيو 2021، بينما تحددت مباريات المرحلة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر المقبلين.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد مدد “أيام الفيفا” من 9 أيام إلى 16 يوما، تعويضا عن أيام التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وترك الفيفا للاتحادات القارية حرية إجراء 4 مباريات أو 3 في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وهو ما ستحدد على ضوئه لجنة المسابقات جدول الدوري بعد معرفة برنامج المنتخب السعودي في يونيو2021.

وأوضحت المصادر أن لجنة المسابقات ستعقد ورشة عمل للتنسيق مع اتحاد كرة القدم وإدارة المنتخبات وممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الحصول على جدول وتوقيت المباريات الآسيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان سينطلق في 16 أكتوبر المقبل.

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