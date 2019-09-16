أسعار صرف الين الياباني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-7-2020

استقرت أسعار صرف الين الياباني أمام الجنيه المصري، مع تعطل العمل بالبنوك وتراجع الطلب عليه بسب احتفالات بعيد الأضحي المبارك.

وحققت أسعار الين الياباني في تعاملات اليوم الجمعة 31-7-2020 أول ايام عيد الأضحي:

استقرار بجميع البنوك عند متوسط سعر صرف بلغ نحو 15.16 جنيه للشراء، و15.26 جنيه للبيع لـ 100 ين ياباني.





الدولار يرتفع مقابل الين الياباني:

وبالنسبة لسعر الين الياباني عالمية فقد ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.34% في تعاملات أسواق العملات العالمية إلى مستويات 105.28 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.92 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.29، بينما حقق الأدنى له عند 104.91.