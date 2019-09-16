أسعار صرف الين الياباني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-7-2020
الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:37 م
استقرت
أسعار صرف الين الياباني أمام الجنيه المصري، مع تعطل العمل بالبنوك وتراجع الطلب
عليه بسب احتفالات بعيد الأضحي المبارك.
وحققت
أسعار الين الياباني في تعاملات اليوم الجمعة 31-7-2020 أول ايام عيد الأضحي:
استقرار
بجميع البنوك عند متوسط سعر صرف بلغ نحو 15.16 جنيه للشراء، و15.26 جنيه للبيع لـ
100 ين ياباني.
الدولار يرتفع مقابل الين الياباني:
وبالنسبة
لسعر الين الياباني عالمية فقد ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني
بنسبة 0.34% في تعاملات أسواق العملات العالمية إلى مستويات 105.28 مقارنة
بمستويات الافتتاحية عند 104.92 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات
الجلسة عند 105.29، بينما حقق الأدنى له عند 104.91.
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