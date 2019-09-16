أسعار صرف الين الياباني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-7-2020

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:37 م
الين الياباني
الين الياباني

استقرت أسعار صرف الين الياباني أمام الجنيه المصري، مع تعطل العمل بالبنوك وتراجع الطلب عليه بسب احتفالات بعيد الأضحي المبارك.

        

وحققت أسعار الين الياباني في تعاملات اليوم الجمعة 31-7-2020 أول ايام عيد الأضحي:

استقرار بجميع البنوك عند متوسط سعر صرف بلغ نحو 15.16 جنيه للشراء، و15.26 جنيه للبيع لـ 100 ين ياباني.


الدولار يرتفع مقابل الين الياباني:

وبالنسبة لسعر الين الياباني عالمية فقد ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.34% في تعاملات أسواق العملات العالمية إلى مستويات 105.28 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.92 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.29،  بينما حقق الأدنى له عند 104.91.

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