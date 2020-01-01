"قاديروف" لـ"بوتين": أنا على أهبة الاستعداد دائما

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
وكالات
تحدث رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف، عن جانب من الأحداث التي سبقت ترقيته لرتبة لواء في الحرس الخاص الروسي، وكيف هنأه بهذه الترقية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا.

وقال في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "عندما رفعت سماعة الهاتف فإذا بالرئيس فلاديمير بوتين يقول: هل أنت جالس؟ فأجبته: أنا معكم وعلى أهبة الاستعداد دائما".

وتابع: "قال الرئيس: هناك مناسبة، ومن ثم تلا علي البيان وهنئني".

وأعلن عن ترقية قديروف لرتبة لواء في الحرس الخاص الروسي، تكريما على جهوده في مكافحة الإرهاب.

ووضعت وزارة الخارجية الأمريكية قبل ذلك، قديروف وأفراد عائلته (زوجته وابنتيه) على قائمة الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

وردا على ذلك، فرض قديروف عقوبات على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وعائلته، وألغى دعوة كان وجهها له لزيارة الشيشان.

وأكد أنه يأمل في "المزيد" من العقوبات الأمريكية ضده والمحيطين به.

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