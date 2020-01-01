إجرء جديد من كوريا الجنوبية تجاه كبار موظفي الرئاسة

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بإصابة 126 حالة بين القوات الأمريكية، بفيروس كورونا المستجد.





ومن جانب آخر، دعا لي جاي جانج، نائب حاكم مقاطعة "جيونجي" للسلام في خطاب مفتوح وزير الوحدة الكوري الجنوبي، لإلغاء التدريبات العسكرية السنوية المشتركة بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية هذا العام خشية زيادة الإصابات بكورونا.





وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه من المقرر أن تجرى التدريبات العسكرية المشتركة في 17 أغسطس المقبل على نطاق أصغر من المعتاد.





وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات الأمريكية في اليابان، حالة طوارئ صحية عامة لقواعدها العسكرية في منطقة كانتو شرق اليابان بما في ذلك طوكيو، والتي شهدت قفزة في عدد الإصابات الجديدة بالفيروسات التاجية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".





وقال اللفتنانت جنرال كيفين شنايدر قائد القوات الأمريكية في اليابان في بيان "بسبب الزيادة المطردة في حالات COVID-19 في منطقة طوكيو، قمت بتنفيذ طوارئ صحية عامة لمنطقة سهول كانتو". ويغطي هذا الأمر جميع المنشآت والمرافق التابعة للجيش والبحرية والقوات الجوية والبحرية في المنطقة.