إجرء جديد من كوريا الجنوبية تجاه كبار موظفي الرئاسة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
وكالات
صرح المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، بأن كبار المساعدين الرئاسيين الذين يمتلكون منزلين أو أكثر، باعوها أو سيبيعونها ويبقون على منزل واحد.

وقال مستشار التواصل الشعبي يون دو-هان في مؤتمر صحفي إن 8 من كبار المساعدين الرئاسيين، يمتلكون منزلين أو أكثر، وأعربوا جميعا عن نيتهم بيع منازلهم والإبقاء على واحد فقط.

وأكد يون أن كبار المسؤولين بالمكتب الرئاسي من الآن فصاعدا لن يمتلكوا عدة منازل.

وتأتي هذه الخطوة عملا بتوصية أصدرها رئيس سكرتارية الرئاسة في وقت سابق من الشهر الحالي.

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بإصابة 126 حالة بين القوات الأمريكية، بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانب آخر، دعا لي جاي جانج، نائب حاكم مقاطعة "جيونجي" للسلام في خطاب مفتوح وزير الوحدة الكوري الجنوبي، لإلغاء التدريبات العسكرية السنوية المشتركة بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية هذا العام خشية زيادة الإصابات بكورونا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه من المقرر أن تجرى التدريبات العسكرية المشتركة في 17 أغسطس المقبل على نطاق أصغر من المعتاد.

وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات الأمريكية في اليابان، حالة طوارئ صحية عامة لقواعدها العسكرية في منطقة كانتو شرق اليابان بما في ذلك طوكيو، والتي شهدت قفزة في عدد الإصابات الجديدة بالفيروسات التاجية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال اللفتنانت جنرال كيفين شنايدر قائد القوات الأمريكية في اليابان في بيان "بسبب الزيادة المطردة في حالات COVID-19 في منطقة طوكيو، قمت بتنفيذ طوارئ صحية عامة لمنطقة سهول كانتو". ويغطي هذا الأمر جميع المنشآت والمرافق التابعة للجيش والبحرية والقوات الجوية والبحرية في المنطقة.

أخبار تهمك

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

منذ نصف ساعة

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يصر على عودة نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ ساعتين

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 5 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل مانشستر يونايتد في حال انضمام سانشو

منذ ساعة و نصف

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

06:16 م

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

05:59 م

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

05:00 م

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»