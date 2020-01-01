أسعار اليوان الصيني بجميع البنوك المصرية اليوم الجمعة 31-7-2020

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:20 م
اليوان الصيني
اليوان الصيني
الفجر الاقتصادي

حققت أسعار اليوان الصيني في جميع البنوك المصرية اليوم الجمعة ثباتًا أمام الجنيه المصري، مع اغلاق البنوك تعاملاتها احتفالا بعيد الأضحي حتى يوم الأثنين القادم.

 

 

 

أسعار اليوان الصيني اليوم الجمعة 31-7-2020 بجميع البنوك المصرية:

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي:

2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك  الأهلي الكويتي:

2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في المصرف العربي :

2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في بنك اتس اس بي سي :

2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في بنك عودة:

2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في بنك الكويت الوطني:

2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المصري الخليجي:

2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع.

 

وقد انخفض سعر اليوان  الصيني عن الأسعار التى تم ذكرها سابقا في البنوك التالية:

سعر اليوان الصيني في بنك SAIB

2.27 جنيه للشراء، و2.28 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي ومصر والبنك التجاري الدولي:

2.23 جنيه للشراء و2.25 جنيه للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف اليوان الصيني سعر اليوان الصيني اليوم اسعار اليوان الصيني

أخبار تهمك

تشكيل مانشستر يونايتد في حال انضمام سانشو

منذ ساعة و نصف

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 4 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 5 ساعات

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

منذ نصف ساعة

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ ساعتين

قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ أقل من ساعتين

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يصر على عودة نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار اليورو أمام الجنيه اليوم الجمعة 9-8-2019 بالبنوك

أسعار الجنيه الأسترليني أمام الجنيه اليوم الجمعة 9-8-2019 بالبنوك

أسعار الجنيه الأسترليني أمام الجنيه اليوم الجمعة 10-8-2019 بالبنوك

أسعار اليورو امام الجنيه اليوم الجمعة 10-8-2019 بالبنوك

أسعار الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الاثنين12-8-2019 ثاني ايام عيد الاضحي

أسعار الجنيه الاسترليني بالبنوك الاثنين 12-8-2019 ثاني ايام عيد الاضحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

06:16 م

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

05:59 م

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

05:00 م

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»