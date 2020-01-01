أسعار اليوان الصيني بجميع البنوك المصرية اليوم الجمعة 31-7-2020

حققت أسعار اليوان الصيني في جميع البنوك المصرية اليوم الجمعة ثباتًا أمام الجنيه المصري، مع اغلاق البنوك تعاملاتها احتفالا بعيد الأضحي حتى يوم الأثنين القادم.

أسعار اليوان الصيني اليوم الجمعة 31-7-2020 بجميع البنوك المصرية:

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي:

2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي الكويتي:

2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في المصرف العربي :

2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في بنك اتس اس بي سي :

2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في بنك عودة:

2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في بنك الكويت الوطني:

2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المصري الخليجي:

2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع.

وقد انخفض سعر اليوان الصيني عن الأسعار التى تم ذكرها سابقا في البنوك التالية:

سعر اليوان الصيني في بنك SAIB

2.27 جنيه للشراء، و2.28 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي ومصر والبنك التجاري الدولي:

2.23 جنيه للشراء و2.25 جنيه للبيع.