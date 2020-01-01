وفاة ثانية جراء تسمم غذائي جماعي في الأردن

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلن مصدر طبي في الأردن، اليوم الجمعة، عن تسجيل وفاة ثانية جراء التسمم الغذائي الجماعي في منطقة البقعة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، في وقت سابق، عن وفاة طفل عمره 5 سنوات متأثرا بحالة التسمم الغذائي في البقعة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 800 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان، يوم الأربعاء الماضي، إن الفحوصات المخبرية أثبتت وجود جرثومتي انتيركوكس فيكالس، وكامبيلوباكتر في الوجبات التي تناولها المصابون.

وقد أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة أسعار المحروقات لشهر أغسطس المقبل.

وقررت اللجنة ان سعر بيع البنزين أوكتان (90) سيكون خلال شهر آب القادم 655 فلسا للتر والبنزين أوكتان (95) 875 فلسا للتر، وسعر مادتي السولار والكاز 465 فلسا للتر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري الذي عقدته اليوم الجمعة لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-31 آب القادم)، وتم خلاله استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر مايو ومقارنتها بمثيلاتها لشهر يونيو الماضي.

وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز البترولي المسال عند سعر 7 دنانير ، كما تم تعديل سعر بيع باقي المشتقات النفطية بما يعكس الأسعار العالمية لهذه المشتقات.

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