وفاة ثانية جراء تسمم غذائي جماعي في الأردن

أعلن مصدر طبي في الأردن، اليوم الجمعة، عن تسجيل وفاة ثانية جراء التسمم الغذائي الجماعي في منطقة البقعة.

أعلن مصدر طبي في الأردن، اليوم الجمعة، عن تسجيل وفاة ثانية جراء التسمم الغذائي الجماعي في منطقة البقعة.