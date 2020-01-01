وزير كوري جنوبي يتعهد بدعم جهود توسيع التبادل مع الشمال

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
وكالات
تعهد وزير الوحدة الجديد في كوريا الجنوبية لي إن يونغ، اليوم الجمعة بتقديم الدعم اللازم لمنظمات الإغاثة في جهودها لتوسيع التبادل والتعاون عبر الحدود مع كوريا الشمالية.

صرح الوزير بذلك أثناء اجتماع مع مسؤولي المجلس الكوري للمنظمات غير الحكومية للتعاون مع كوريا الشمالية، وهي مجموعة شاملة تضم 55 منظمة غير حكومية، وتم إنشاؤها لتسهيل التعاون بين المنظمات غير الحكومية لمساعدة كوريا الشمالية.

وأكد أن وزارته ستنضم إلى أنشطة الجماعات المدنية من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي.

وعبر لي عن تطلعه إلى أن تتمكن الوزارة بالتواصل مع المجلس من استئناف التبادل الإنساني والتعاون مع كوريا الشمالية، مشددا على أن الوزارة ستحترم الجماعات المدنية قدر الإمكان، إذا كانت تسعى إلى السير في الطريق نحو التبادل والتعاون مع كوريا الشمالية.

وقد وافقت الوزارة أمس الخميس على خطة منظمة إغاثة كورية جنوبية لإرسال اللوازم الطبية ضد فيروس كورونا بقيمة ما يقرب من 800 مليون وون (667 ألف دولار أمريكي) إلى كوريا الشمالية.

أخبار تهمك

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ أقل من ساعتين

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل مانشستر يونايتد في حال انضمام سانشو

منذ ساعة و نصف

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

منذ نصف ساعة

فايلر يصر على عودة نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

06:16 م

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

05:59 م

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

05:00 م

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»