وزير كوري جنوبي يتعهد بدعم جهود توسيع التبادل مع الشمال

تعهد وزير الوحدة الجديد في كوريا الجنوبية لي إن يونغ، اليوم الجمعة بتقديم الدعم اللازم لمنظمات الإغاثة في جهودها لتوسيع التبادل والتعاون عبر الحدود مع كوريا الشمالية.

تعهد وزير الوحدة الجديد في كوريا الجنوبية لي إن يونغ، اليوم الجمعة بتقديم الدعم اللازم لمنظمات الإغاثة في جهودها لتوسيع التبادل والتعاون عبر الحدود مع كوريا الشمالية.

صرح الوزير بذلك أثناء اجتماع مع مسؤولي المجلس الكوري للمنظمات غير الحكومية للتعاون مع كوريا الشمالية، وهي مجموعة شاملة تضم 55 منظمة غير حكومية، وتم إنشاؤها لتسهيل التعاون بين المنظمات غير الحكومية لمساعدة كوريا الشمالية.

صرح الوزير بذلك أثناء اجتماع مع مسؤولي المجلس الكوري للمنظمات غير الحكومية للتعاون مع كوريا الشمالية، وهي مجموعة شاملة تضم 55 منظمة غير حكومية، وتم إنشاؤها لتسهيل التعاون بين المنظمات غير الحكومية لمساعدة كوريا الشمالية.