محافظ الإسكندرية يتابع أعمال الذبح داخل المجزر الآلي في أبو قير

تابع اليوم الجمعة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعمال الذبح داخل المجزر الآلي في منطقة أبو قير، وذلك في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.





وقال المحافظ في تصريح صحفي خلال جولته إنه تفقد أعمال الذبح داخل المجزر، للتأكد من الأعمال تسير بشكل منتظم وطبيعي، ومتابعة كيفية صرف المياه والتخلص من المخلفات، ولتذليل أية عقبات، مشيرًا إلى أن الذبح للمواطنين داخل المجازر مجانًا.



وحضر الجولة الدكتور يوسف الشباط وكيل مديرية الطب البيطري الذي شرح استعدادات المجازر لذبح الأضاحي، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.



وقد توجه المحافظ إلى منطقة قهوة فاروق في حي بحري عقب ورود شكاوي إلى المحافظة باستياء المواطنين من ذبح الأضاحي داخل الشوارع، وقد طلب من إحدى محلات الجزارة وقف الذبح خارج المجازر، منعًا لمضايقة المواطنين من روائح الذبح.

كما تابع اليوم الجمعة حادثة حريق ورش صناعة السفن في منطقة بحري بوسط المحافظة، حيث تفقد أثار الحريق، بحضور نائب المحافظ الدكتورة جاكلين عازر.



وقال"الشريف" في حديثه لمالكو الورش إن النيابة ستحقق في سبب حريق الورش، مطمئنًا بعدم وجود مصابين في حادثة ليلة أمس.



وتحدث مالكو الورش أن الحريق تسبب في خراب بيوت المالكين، فيما تحدثت مالكة حصانين قد تفحموا بسبب الحريق مع المحافظة، وقد أشار لها كتابة طلب إلى المحافظة، وسيقوم بتقديم المساعدة.

وتسبب اندلاع حريق ليلة أمس الخميس في ورش صناعة السفن في منطقة بحري بالإسكندرية، في حريق نحو 11 ورشة، وتفحم قوارب مطاطية، وسفينة ومعدات، ونفوق حصانيين بسبب الحريق.

وقد تحدث شقيق أحد مالكي ورشة"عادل طلبة" ل"الفجر"أن الحريق قد حدث نحو الساعة العاشرة ونصف مساءً، وقد استمر نحو ثلاثة ساعات، وحضرت سيارات المطافي، لاخماد الحريق بحضور القيادات التنفيذية، وحضرت معاينة النيابة، وأنه لم يتم تحديد سبب اندلاع الحريق.



أضاف أنه لا توجد وفيات أو اصابات بين العاملين، عدا تفحم حصانيين، مشيرًا إلى أنه فورمعرفة أصحاب الورش بالحريق، قد حضروا إلى موقع الحادث، وحاول البعض انقاذ المعدات، إلا أن النيران ازدادت في الاشتعال.



وتحدث أن أكبر خسارة قد وقعت باحتراق سفينة كبيرة يقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه، ولم يكن تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى عدد من اللانشات المطاطية، ومعدات تقدر بمئات الآلاف.



واندلع ليلة أمس الخميس حريق هائل في منطقة ورش صناعة السفن في منطقة بحري بالإسكندرية، وقد غطى دخان الحريق السماء، وتسبب في ارتباك على كورنيش البحر في المنطقة.

