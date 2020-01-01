'في 24 ساعة'.. أغنية "خطيرة'' لرامي صبري تحقق مليون مشاهدة

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حققت أغنية "خطيرة" للفنان رامي صبري مليون مشاهدة وحصلت على التريند الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وذلك منذ طرحها بيوم واحد فقط وفي أقل من 24 ساعة، وقد نالت أغنية "خطيرة" حب وإعجاب الجمهور، وتوالت عليه العديد من التعليقات حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "عظمة كعادتك يا نجم بنحبك جدًا وبنعشق أغانيك".



يذكر أن أغنية "خطيرة" من ألحان رامي صبري، وكلمات تامر حسين، توزيع جلال الحمداوي.



وتتضمن كلمات أغنية "خطيرة" الآتي: "لا دي خطيرة بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيرة..خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة جت علقتني أنا في ثانيتين.. عيني عليها يا عيني عليها أيوة أنا عمري ما شوفت كدة.. روحو قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت نويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.. لا على الهادي ياريت على الهادي مستحملش بجد كدة.. حني عليا واهدي شوية بعد جمالك مش شايفين.. إتوصي بينا ودلعينا.. أنا وقلبي مستنيين".