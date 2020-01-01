'في 24 ساعة'.. أغنية "خطيرة'' لرامي صبري تحقق مليون مشاهدة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:06 م
رامي صبري
رامي صبري
روان هيثم
حققت أغنية "خطيرة" للفنان رامي صبري مليون مشاهدة وحصلت على التريند الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وذلك منذ طرحها بيوم واحد فقط وفي أقل من 24 ساعة، وقد نالت أغنية "خطيرة" حب وإعجاب الجمهور، وتوالت عليه العديد من التعليقات حيث علق أحد المتابعين عليه قائلاً: "عظمة كعادتك يا نجم بنحبك جدًا وبنعشق أغانيك".

يذكر أن أغنية "خطيرة" من ألحان رامي صبري، وكلمات تامر حسين، توزيع جلال الحمداوي.

وتتضمن كلمات أغنية "خطيرة" الآتي: "لا دي خطيرة بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيرة..خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة جت علقتني أنا في ثانيتين.. عيني عليها يا عيني عليها أيوة أنا عمري ما شوفت كدة.. روحو قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت نويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.. لا على الهادي ياريت على الهادي مستحملش بجد كدة.. حني عليا واهدي شوية بعد جمالك مش شايفين.. إتوصي بينا ودلعينا.. أنا وقلبي مستنيين".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رامي صبري خطيرة اغاني جديدة

أخبار تهمك

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

منذ نصف ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

فايلر يصر على عودة نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل مانشستر يونايتد في حال انضمام سانشو

منذ ساعة و نصف

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ أقل من ساعتين

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ ساعتين

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

طرح ألبوم "فارق معاك" عبر يوتيوب

رامي صبري يقترب من 2 مليون مشاهدة بـ"وبقابل ناس"

رامي صبري يصل إلى مليون مشاهدة بـ"فارق معاك" (فيديو)

بإطلالة رياضية أحدث ظهور لرامي صبري على "إنستجرام"

تعرف على موعد حفل رامي صبري في جدة

رامي صبري: أغنية "زي ما أنتي" كانت لي قبل أن تعرض لـ"عمرو دياب"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

06:16 م

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

05:59 م

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

05:00 م

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»