اصطدام طائرتين في الجو بولاية نيفادا الأمريكية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
الفجر
أفادت هيئة الطيران الفدرالي الأمريكية باصطدام طائرتين خفيفتين في أجواء ولاية نيفادا مساء الخميس، أثناء مشاركتهما في مكافحة الحرائق قرب منطقة كالينتي.

وأوضحت الهيئة أن قائدي الطائرتين قتلا في الحادث الذي يجري التحقيق فيه، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام أمريكية.

والتهمت النيران في المنطقة 7 آلاف فدان في ليلة واحدة، فيما يرتقب إخماد الحريق، الذي لا تعرف أسبابه، بحلول 5 أغسطس.

وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تسجيل أكثر من ألف وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، سجلت الولايات المتحدة، خلال يوم أمس الخميس 30 يوليو 1233 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 1403 وفيات الأربعاء و1244 وفاة الثلاثاء و1076 وفاة الاثنين.

وكانت الولايات المتحدة، رصدت يوم أمس، حسب بيانات الجامعة، 67619 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع رقم اليوم السابق (70776 إصابة).

ووفقًا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، سجلت في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، 4495224 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" منها 152075 حالة وفاة و1414155 حالة شفاء، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وشهد عدد من الولايات الأمريكية في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بالفيروس التاجي، وفي مقدمتها فلوريدا التي شهدت ثلاث قفزات قياسية في حصيلة المصابين على التوالي هذا الأسبوع.



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