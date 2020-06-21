موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الدوري المصري الممتاز

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:16 م
الزمالك ضد المصري
الزمالك ضد المصري
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي الزمالك أمام فريق المصري، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي يعود بعد فترة التوقف الطويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.


وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في مصر، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الخميس المقبل 6 أغسطس 2020، وسيقام اللقاء على أرضية ملعب استاد برج العرب.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات.


ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

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الزمالك ضد المصري

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