موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الدوري المصري الممتاز
الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:16 م
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي الزمالك أمام فريق المصري، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي يعود بعد فترة التوقف الطويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في مصر، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الخميس المقبل 6 أغسطس 2020، وسيقام اللقاء على أرضية ملعب استاد برج العرب.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.
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