شاهد.. معنى كلمة "أنتش" موضوع أولى حلقات برنامج "بؤ مصري"

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بدأت اليوم أولى حلقات برنامج "بؤ مصري" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" على القناة الرسمية لموقع "الفجر الفن".



وتدور فكرة برنامج "بؤ مصري" حول الكلمات الغريبة والمختلقة والتي تقال كثيرا على لسان عدد كبير من المصريين ولكن يتعجب البعض من سماعها ويقوم برنامج "بؤ مصري" على توضيح معنى هذه الكلمات ومتى تقال وما الوقت الأول لهذه الكلمات.



برنامج " بؤ مصري" إعداد وتقديم مي مرسي وفكرة ومونتاج وإخراج عامر عفيفي وتصوير عبير أحمد.





ودارت أحداث الحلقة الأولى من "بؤ مصري"حول معنى كلمة "أنتش" والتي نسمعها كثيرا على لسان العديد من المصريين وهي تعني عدد من المعاني في اللغة العامية والعربية



و من المقرر أن تحفل الحلقات القادمة من البرنامج بعدد من المفاجآت والمسابقات للجمهور.