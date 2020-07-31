أسعار صرف الريال السعودي اليوم الجمعة 31-7-2020 بجميع البنوك المصرية

شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 31-7-2020 استقرار في جميع البنوك المصرية التى اغلقت تعاملاتها احتفالا بعيد الأضحي المبارك وذلك حتي يوم الاثنين القادم.

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-7-2020:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي:

4.24 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة:

4.25 جنيه للشراء،4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر:

4.24 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس:

4.22 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي:

4.24 جنيه للشراء،4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

4.16جنيه للشراء،4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في التعمير والأسكان:

4.14 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد:

4.11 جنه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.





أسباب استقرار اسعار الريال السعودي بالبنوك المصرية:

واستقرت اسعار الريال السعودي هذا العام في ذلك التوقيت على عكس المتوقع، حيث كان يشهد ارتفاعات أمام الجنيه لزيادة الطلب علية لتلبية نفقات الحجاج إلا أن هذا العام في ظل منع الحج لغير المقمين في المملكة العربية السعودية دفع الريال السعودي للاستقرار مقابل الجنيه المصري.