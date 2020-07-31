أسعار صرف الريال السعودي اليوم الجمعة 31-7-2020 بجميع البنوك المصرية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

شهدت أسعار  الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 31-7-2020 استقرار في جميع البنوك المصرية التى اغلقت تعاملاتها احتفالا بعيد الأضحي المبارك  وذلك حتي يوم الاثنين القادم.

 

 

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-7-2020:

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي:

4.24 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في  بنك عودة:

4.25 جنيه للشراء،4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر:

4.24 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في  بنك قناة السويس:

4.22 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك  المصري الخليجي:

4.24 جنيه للشراء،4.28  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في  بنك مصر:

4.16جنيه للشراء،4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في التعمير والأسكان:

4.14 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في  المصرف المتحد:

4.11 جنه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.


أسباب استقرار اسعار الريال السعودي بالبنوك المصرية:

واستقرت اسعار الريال السعودي هذا العام في ذلك التوقيت على عكس المتوقع، حيث كان يشهد ارتفاعات أمام الجنيه لزيادة الطلب علية لتلبية نفقات الحجاج إلا أن هذا العام في ظل منع الحج لغير المقمين في المملكة العربية السعودية دفع الريال السعودي للاستقرار مقابل الجنيه المصري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسوم الحج سعر صرف الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم اسعار الريال السعودي في موسم الحج هذا العام اسعا رالحديد

أخبار تهمك

قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

جوارديولا يخشى ريال مدريد من الريمونتادا

منذ ساعة

عاجل.. حريق هائل في مسطاح السفن بالإسكندرية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

في أول أيام عيد الأضحى.. "الصحة" توجه نصائح للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

تحذيرات ذبح الأضاحي بالشوارع.. الحبس عام وغرامة تصل لـ5 آلاف جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: مصر تتقدم صوب المنطقة الآمنة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

إياكم والخروج.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ ساعتين

نجم الزمالك الصاعد يدخل دائرة إهتمام عدد من أندية الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يصر على عودة نجم الأهلي المعار

منذ حوالي 4 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 3 ساعات

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

منذ 43 دقيقة

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ 34 دقيقة

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 401 إصابة جديدة بكورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الخميس 8-8-2019 بالبنوك

استقرار أسعار الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 9-8-2019

أسعار الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الاثنين12-8-2019 ثاني ايام عيد الاضحي

أستقرار أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 12-8- 2019 ثانى ايام عيد الاضحى

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 16-8-2019 بالبنوك

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم السبت 12-10-2018 بالبنوك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

04:35 م

قرار مفاجئ في الأهلي

04:44 م

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

02:05 م

قناة الأهلي تكشف حقيقة غضب صالح جمعة من فايلر

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»