شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم





وكتبت شريهان عبر حسابها على Twitter: "ما أجمل أن يكون عيد ميلاد صغيرتي ⁧(تالية القرآن الكريم)⁩ اليوم في نفس يوم عيد الأضحى المبارك الحمد والشكر لله. كل عام حبيبتي وأنتي وشقيقتك لولوة حياتي وكل دقيقة ويوم في عمري جديد.. كل عام وأنتم جميعا ومعكم بناتي في صحة وأمان وسلام".



يذكر أن شريهان كانت قد أعلنت عودتها للفن بتقديم عروض مسرحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد ‏موعد نهائي لعرضها‎.‎





احتفلت النجمة شيريهان اليوم بعيد ميلاد ابنتها تالية القران الكريم، وهو اليوم الذي يصادفه الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتمنت لابنتها الخير والسعادة في حياتها.