"جونسون" يؤجل تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا في بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن تأجيل المرحلة المقبلة من تخفيف القيود المفروضة في إنجلترا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على خلفية زيادة معدل الإصابات بالوباء.





وصرح جونسون أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، بأن حكومته مضطرة إلى تأجيل الخطوة الجديدة في سبيل تخفيف القيود، والتي كان من المقرر أصلا أن تجري في إنجلترا يوم غد السبت، لمدة أسبوعين على الأقل.





ويعني هذا القرار إبقاء المؤسسات الترفيهية مثل دور المقامرة (الكازينوهات) ونوادي البولينغ وحلبات التزلج مغلقة، مع إلغاء حلفات الزفاف المقررة خلال الفترة المذكورة.





وأعرب جونسون عن تفهمه لأن هذه الخطوة توجه "ضربة حقيقية" لكثير من الناس، مبديا أسفه بهذا الشأن، وتابع: "لكننا ببساطة لا نستطيع المجازفة".





وقال جونسون إن الحكومة ترى حاليا "ضوء تحذير في لوحة القيادة"، مشددا على "ضرورة ضغط دواسة الفرامل بغية عدم فقدان السيطرة على تفشي الوباء".





ويعد هذا القرار الذي يطال أكثر من أربعة ملايين من مواطني المملكة المتحدة أكبر خطوة من نوعها تتخذها حكومة جونسون منذ بداية الجائحة التي أودت حتى اليوم بأرواح نحو 46 ألف شخص في البلاد، حسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع وزارة الصحة البريطانية.