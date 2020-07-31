أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعه31-7-2020 بجميع البنوك المصرية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:52 م
الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني
الفجر الاقتصادي

حقق سعر  صرف الجنيه الاسترليني  اليوم الجمعة  31-7-2020 استقرار في جميع البنوك المصرية والتى أغلق تعاملاتها بداية من  أمس وحتى يو الاثنين القادم احتفالا بعيد الاضحى المبارك، مع موصصلة تسجيل ارتفاعات على الصعيد العالمي أمام الدولار الأمريكي.



وكان سعر صرف الجنيه الاسترليني قد شهد ارتفاعات مقابل الجنيه المصري بقيمة 70 قرشا منذ تعاملات منتصف يوليو وحتى الآن.



 

 

وقد جاءت أسعار  الجنيه الاسترليني  في جميع البنوك المصرية اليوم  الجمعة 31-7-2020 كالأتي :

 

سعر الجنيه الاسترليني  في البنك المركزي:

20.6 جنيه للشراء و 20.80 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترليني  في بنك عودة:

20.58 جنيه للشراء و 20.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  في البنك المصري الخليجي:

20.58 جنيه للشراء و20.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  في البنك الأهلى الكويتي:

20.58 جنيه للشراء و 20.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  في بنك كريدي اجريكول:

20.58 جنيه للشراء و20.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  في بنك مصر:

19.79 جنيه للشراء و20.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  في بنك بلوم مصر :

19.96 جنيه للشراء و20.16 جنيه للبيع.

 

وبذلك يكون قد سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني  اليوم الخميس 31-7-2020 أقل سعر للبيع في بنك بلوم مصر بسعر 20.16 جنيه، بينما بلغ أعلي سعر للشراء في البنك العربي الأفريقي بقيمة 20.58 جنيه.

 

وفي الأسواق العالمية:

ارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار بنسبة 0.41% ليصل إلى مستويات 1.3147 دولار لكل دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر. وتراجع قليلا مقابل اليورو إلى 90.60 بنس.

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