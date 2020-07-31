فولهام يواجه برنتفورد في البلاي أوف لتحديد المتأهل الثالث لـ"البريميرليج"

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:45 م
فولهام
فولهام
ضرب فولهام موعداً مع برنتفورد في نهائي ملحق التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، رغم خسارته 1-2 أمام كارديف سيتي، الذي كان قد فاز عليه ذهاباً 2-0.

أثار الفريق الويلزي الشكوك منذ بداية المباراة، حول قدرة فولهام على التأهل، خاصة بعد أن تقدم بالهدف الأول من رأسية لقلب الدفاع كرتيس نلسون من ركنية، إلا أن فرحة كارديف لم تدم طويلاً، وربما 20 ثانية بالكاد، حين عادل نيسكنس كيبانو النتيجة بهدف لفولهام.

بعد الهدف دانت السيطرة للفريق الإنجليزي، ولم يستطع كارديف تشكيل خطورة على مرمى فولهام سوى من الكرات الثابتة، والتي شكلت صداعاً بالنسبة لأبناء لندن، لكنهم اكتسبوا الثقة بمرور الوقت.

ومع مرور دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، تقدم كارديف بالهدف الثاني عبر لي توملين، وبعده ضغط الويلزيون بشدة وحاصروا مرمى فولهام بغية إحراز هدف ثالث ينقل المباراة إلى الوقت الإضافي، إلا أن الهدف الثالث لم يأت قط.

بالتالي، يلاقي فولهام في المباراة الفاصلة التي ستحدد صاحب بطاقة التأهل الثالثة لـ"البريمييرليغ"، في 4 من الشهر المقبل بملعب ويمبلي اللندني العريق، برنتفورد الذي تأهل على حساب فريق ويلزي آخر هو سوانزي، ليصبح النهائي لندني خالص.

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