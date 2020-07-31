صلاح: كان حلمي الفوز بدوري الأبطال والبريميرليج منذ قدومي إلى ليفربول

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:41 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
صرح الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بأنه كان حلمه تحقيق دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، مع الريدز منذ قدومه إلى ملعب أنفيلد.

وخلال حواره مع "الموقع الرسمي لليفربول" قال صلاح: " عندما يسألني الناس عما أفضله؟ الفوز بالدوري الإنجليزي أم دوري الأبطال؟ دائمًا أقول الإثنان، وحمدًا لله أننا استطعنا تحقيق اللقبين، فهذا عمل رائع للغاية".

وأكمل صلاح:" تحقيق الدوري الإنجليزي هذا الموسم يبدو مدهش، ولا يصدق، منذ قدومي إلى هنا قلت أنني أريد الفوز بالبريميرليج مع هذا النادي".

ولا يمكن إنكار الجهود التي بذلها صلاح من أجل التتويج بالبطولات مع ليفربول خلال فترة تواجده بالنادي، حيث أحرز 94 هدفًا وبلغت تمريراته الحاسمة 38 تمريرة في 152 مباراة بقميص الريدز.

ويعتقد صلاح أن خسارة الدوري في اللحظات الأخيرة الموسم الماضي بالإضافة للتتويج بدوري الأبطال كانت حافزًا لفريق يورجن كلوب للموسم الحالي.

وأوضح:" في البداية إنه لأمر رائع أن تفوز بدوري أبطال أوروبا، لأنه لا يزال دوري الأبطال بوزنه المعروف، وياله من إنجاز للفريق".

وانهى:" خسارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة هو أمر مخيب للآمال نوعًا ما، ولكن إذا رأيت عدد النقاط التي حصلنا عليها خلال الموسم وكيف كنا نلعب، لقد كنا فخورين بأنفسنا، ولكن الأمر مخيبًا للآمال لحد ما، لأننا خسرنا في النهاية، لكن الشئ الجيد أننا قاتلنا مجددًا وربحنا البريميرليج".

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