فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:35 م
فنانة شهيرة
فنانة شهيرة
الفجر الفني
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للفنانة الكبيرة نجاة الصغير، وهي تجلس أمام أحد العمارات السكنية المنهارة في إشارة لهدم وحدتها السكنية.

وأشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الفنانة نجاة لا تستطيع الحصول على مكان للسكن وأنها بعيدة عن المجال الفني منذ فترة كبيرة، مما دفع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، للاتصال بها والاطمئنان عليها.

حيث طمأنت نجاة الصغيرة، شاكر على حالها وصحتها، وأوضحت له أنها بخير، وأنها انتقلت للعيش مع ابنها، حتى انتهاء فحص العقار من قبل اللجان المختصة بأجهزة محافظة القاهرة.

وأضافت أنها وبناء على النتيجة، ستقرر إذا ما كانت ستعود للعيش بمنزلها في الزمالك أم ستبحث عن مكان آخر للاستقرار به.

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