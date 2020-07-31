أسعار اليورو أمام الجنيه اليوم الجمعة 31-7-2020 أول أيام عيد الأضحي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:35 م
أسعار اليورو اليوم الجمعة 31-7-2020
أسعار اليورو اليوم الجمعة 31-7-2020
محمد عصام

حقتت أسعار اليورو في أول ايام عيد الأضحي بجميع البنوم المصرية، اليوم الجمعة 31-7-2020، استقرار وسط اغلاق البنوك تعاملاتها أمام الجمهور احتفالا بعيد الأضحي المبارك، والتى من المقرر أن تعاود العمل يوم الاثنين القادم.

 

أسعار اليورو في البنوك المصرية: 

وبلغت اسعار اليورو في البنك المركزي نحو 18.6 جنيه للشراء ة18.81 جنيه للبيع، وسجل  في بنك عودة 18.6 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع، و18.67 جنيه للشراء   و18.88 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي ، وحقق في بنك مصر نحو 18.15 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع.

 

 

أسعار اليورو عالميا مقابل الدولار:


وعلى صعيد تحركات اليورو في الأسواق العالمية فقد شهد اليورو أمام الدولار اليوم الجمعة في أسواق العملات تراجعات بنسبة 0.05% ليصل إلى مستويات 1.839 دولار لكل يورو.

جاء هذا  بعدما  كشفت بيانات أولية اليوم الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو سجل أكبر انكماش على الإطلاق في الربع الثاني، بينما ارتفع التضخم في التكتل على نحو غير متوقع في يوليو.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات في تقديرات مبدئية إنه في الأشهر من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة 12.1 بالمئة مقارنة مع الربع السابق.

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